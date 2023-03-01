Минобрнауки назвало недопустимой ситуацию с вывешиванием украинских флагов в РУДН
Минобрнауки проведет служебную проверку Российского университета дружбы народов (РУДН) в связи с ситуацией с флагами Украины в здании вуза. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Константин Могилевский.
Ранее СМИ сообщили, что в РУДН прошла выставка «Землячество Украины»: в главном корпусе вуза появились флаги соседнего государства и флажки с изображением трезубца.
Могилевский подчеркнул, что после инцидента глава Минобрнауки Валерий Фальков назначил служебную проверку, виновные будут наказаны.
«Вывешивание флагов государства, во главе которого сегодня стоит неонацистский режим, государства, вооруженные формирования которого под этими флагами убивают <…>, абсолютно недопустимо», — цитирует замминистра ТАСС.
Замглавы Минобрнауки добавил, что подобные действия не относятся к популяризации малороссийской культуры.
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