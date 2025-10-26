Камбоджа номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира

Камбоджа собирается номинировать американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за помощь в урегулировании конфликта с Таиландом. Об этом в ходе саммита АСЕАН объявил премьер-министр Камбоджи Хун Манет.

Лидер США прибыл в Малайзию на саммит накануне. Известно, что после этого он намерен отправиться в Японию и Южную Корею.