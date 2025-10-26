Камбоджа номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира
Камбоджа собирается номинировать американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за помощь в урегулировании конфликта с Таиландом. Об этом в ходе саммита АСЕАН объявил премьер-министр Камбоджи Хун Манет.
Лидер США прибыл в Малайзию на саммит накануне. Известно, что после этого он намерен отправиться в Японию и Южную Корею.
В связи с помощью Манет выразил благодарность Трампу.
В период с 24 по 29 июля пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей перешел в фазу интенсивных боестолкновений с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации, но завершился прекращением огня при посредничестве США, Китая и Малайзии, являющейся в 2025 году страной-председателем АСЕАН.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что танец Дональда Трампа в аэропорту в Малайзии попал на видео.
