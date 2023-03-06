Шойгу проверил работу военных строителей в Мариуполе

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Мариуполь и проверил работу Военно-строительного комплекса по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщает Минобороны.

Шойгу провел совещание с командующими группировок по обстановке в зоне СВО

По данным военного ведомства, Шойгу проинспектировал готовность сданных военными строителями объектов и выполнение работ по возведению зданий. В частности, главе Минобороны представили многофункциональный медицинский центр, спасательный центр МЧС, микрорайон из двенадцати пятиэтажных жилых домов.

Кроме того, Шойгу доложили о строящихся комплексе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), новом микрорайоне из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школе и детских садах.

«Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и Донецкую народную республику. Водовод из реки Дон в канал Северский Донец – Донбасс будет обеспечивать водой многие населенные пункты», — указали в Минобороны.

Глава военного ведомства высоко оценил работу военных строителей и поблагодарил участвующих в восстановлении инфраструктуры специалистов.

На минувшей неделе Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне специальной военной операции, напоминает Ura.ru. Кроме того, глава Минобороны провел совещание с командующими российских группировок, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ / t.me/mod_russia
ТЕГИ:ДНРМинобороны РФМариупольСергей Шойгу
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