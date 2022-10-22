В ЛНР завершили строительство нового водовода

Министерство обороны России построило новый водовод для жителей города Ровеньки в Луганской народной республике. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

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Отмечается, что работы на объекте вели специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны.

«Новый трубопровод обеспечит жителей города Ровеньки централизованным водоснабжением. Общая протяженность водной артерии превысила 40 километров», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, военные строители возвели насосную станцию для перекачивания воды.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВодаМинобороны РФЛНР
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