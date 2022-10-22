В ЛНР завершили строительство нового водовода
Министерство обороны России построило новый водовод для жителей города Ровеньки в Луганской народной республике. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
Отмечается, что работы на объекте вели специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны.
«Новый трубопровод обеспечит жителей города Ровеньки централизованным водоснабжением. Общая протяженность водной артерии превысила 40 километров», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, военные строители возвели насосную станцию для перекачивания воды.
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