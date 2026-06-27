Минобороны: ВС РФ уничтожили два МиГ-29 ВСУ на аэродроме в Николаевской области
Российские Вооруженные Силы уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, один самолёт с полным боекомплектом находился на стоянке перед железобетонным укрытием, второй - в процессе заправки топлива от топливозаправщика.
В результате удара с использованием двух беспилотников «Герань-4 сикер» были поражены оба МиГ-29, топливозаправщик, специальный аэродромный подвижный агрегат АПА-5Д, а также летный и инженерно-технический состав, прибывший на аэродром для подготовки истребителей к вылету.
Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что отечественный истребитель пятого поколения Су-57 доказал свою эффективность в ходе СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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