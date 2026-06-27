Pixar раскрыла детали сюжета короткометражки о рыбке Дори из «В поисках Немо»

В истории Дори внезапно влюбляется в плавающий в океане полиэтиленовый пакет, принимая его за медузу. При этом Немо тоже появится в кадре. Режиссёром короткометражки выступит Лу Аму-Ладж, постановщик мини-сериала «Победа или поражение».

Дата выхода пока неизвестна.

Оригинальный мультфильм «В поисках Немо» вышел в 2003 году и стал мировым хитом, получив «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». В 2016 году он получил спин-офф «В поисках Дори».

Ранее режиссёр «Истории игрушек 5» рассказал о планах на шестую часть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».