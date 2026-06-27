Pixar раскрыла детали сюжета короткометражки о рыбке Дори из «В поисках Немо»
Студия Pixar раскрыла сюжет предстоящего короткометражного мультфильма по «В поисках Немо». Лента получила название Loving Dory («Влюблённая Дори»).
В истории Дори внезапно влюбляется в плавающий в океане полиэтиленовый пакет, принимая его за медузу. При этом Немо тоже появится в кадре. Режиссёром короткометражки выступит Лу Аму-Ладж, постановщик мини-сериала «Победа или поражение».
Дата выхода пока неизвестна.
Оригинальный мультфильм «В поисках Немо» вышел в 2003 году и стал мировым хитом, получив «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». В 2016 году он получил спин-офф «В поисках Дори».
Ранее режиссёр «Истории игрушек 5» рассказал о планах на шестую часть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минобороны: ВС РФ уничтожили два МиГ-29 ВСУ на аэродроме в Николаевской области
- Pixar раскрыла детали сюжета короткометражки о рыбке Дори из «В поисках Немо»
- Художник Константин Худяков умер в возрасте 81 года
- Бочаров: Один человек погиб, 11 пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград
- Сборная Кабо-Верде впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ и установила рекорд
- Хинштейн: С территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области
- Губернатор: 12 человек пострадали при атаке БПЛА по музею в Ростовской области
- Сборы серии «Очень страшное кино» превысили $1 млрд
- США потребовали от сборной Ирана улететь из страны сразу после матча с Египтом
- Эксперт: Мировые цены на сахар резко вырастут из-за Эль-Ниньо в Тихом океане