Pixar раскрыла детали сюжета короткометражки о рыбке Дори из «В поисках Немо»

Студия Pixar раскрыла сюжет предстоящего короткометражного мультфильма по «В поисках Немо». Лента получила название Loving Dory («Влюблённая Дори»).

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В истории Дори внезапно влюбляется в плавающий в океане полиэтиленовый пакет, принимая его за медузу. При этом Немо тоже появится в кадре. Режиссёром короткометражки выступит Лу Аму-Ладж, постановщик мини-сериала «Победа или поражение».

Дата выхода пока неизвестна.

Оригинальный мультфильм «В поисках Немо» вышел в 2003 году и стал мировым хитом, получив «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». В 2016 году он получил спин-офф «В поисках Дори».

Ранее режиссёр «Истории игрушек 5» рассказал о планах на шестую часть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Терещенко Михаил
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