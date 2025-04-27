Минобороны: ВС РФ ударили по складам ВСУ со снарядами для HIMARS
За последние 24 часа российские военные нанесли удары по складам боеприпасов, принадлежащим ВСУ, в том числе были уничтожены снаряды, предназначенные для американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщило Министерство обороны России.
В сообщении уточняется, что объекты инфраструктуры военных аэродромов, цех по сборке беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, включая реактивные снаряды для систем залпового огня HIMARS американского производства, а также пункты временной дислокации ВСУ в 168 районах были поражены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации.
Накануне, 26 апреля, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru