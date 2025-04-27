Минобороны: ВС РФ ударили по складам ВСУ со снарядами для HIMARS

Число погибших при взрыве в порту на юге Ирана возросло до 25 человек

Восемь человек погибли и шесть пострадали при наезде внедорожника на фестивале филиппинской общины в Ванкувере

Президент США Трамп призвал освободить от пошлин американские корабли, проходящие через Панамский канал

В РФ с начала года стоимость картофеля выросла на 24%