Минобороны: ВС РФ поразили авиабазу ВСУ и места хранения ракет «Фламинго»
Российские вооружённые силы нанесли серию массированных ударов по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Согласно сводке ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск поразили авиационную технику на военных аэродромах, а также места хранения крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Кроме того, целями стали энергетические и транспортные объекты, пункты запуска беспилотников дальнего действия и места временной дислокации иностранных наёмников.
В свою очередь координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА «Новости», что поздно вечером 28 марта был нанесён удар по авиабазе в районе Староконстантинова Хмельницкой области. По его словам, российские силы поразили защищённые объекты подземной инфраструктуре. Лебедев отметил, что этот аэродром является критически важным узлом для эксплуатации истребителей F-16 и Mirage, которые, по его данным, совершали до десяти боевых вылетов в сутки.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за сутки сбили 345 дронов ВСУ, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Минобороны: ВС РФ поразили авиабазу ВСУ и места хранения ракет «Фламинго»
