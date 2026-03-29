Согласно сводке ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск поразили авиационную технику на военных аэродромах, а также места хранения крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Кроме того, целями стали энергетические и транспортные объекты, пункты запуска беспилотников дальнего действия и места временной дислокации иностранных наёмников.

В свою очередь координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА «Новости», что поздно вечером 28 марта был нанесён удар по авиабазе в районе Староконстантинова Хмельницкой области. По его словам, российские силы поразили защищённые объекты подземной инфраструктуре. Лебедев отметил, что этот аэродром является критически важным узлом для эксплуатации истребителей F-16 и Mirage, которые, по его данным, совершали до десяти боевых вылетов в сутки.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за сутки сбили 345 дронов ВСУ, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».