По его словам, нормальной гражданской жизни в городе становится всё меньше. Коммунальная инфраструктура активно изнашивается и разрушается, при этом полноценного восстановления жители не наблюдают. Киевские власти, как отметил Сальдо, в первую очередь решают военные задачи, а не занимаются возвращением городу нормальной жизни.

Губернатор подчеркнул, что заявления Киева о «заботе» о Херсоне не соответствуют реальности. Город используется как военный ресурс, а мирные жители находятся в состоянии постоянного давления и страха.

Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признаёт его результаты. В настоящее время Вооружённые силы Украины удерживают правобережную часть региона, включая город Херсон, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».