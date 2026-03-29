Генеральный директор РГБ поддержал идею о создании новой литературной премии

В беседе с ТАСС Дуда отметил, что в России уже существует немало литературных премий, однако ещё одна, при условии тщательной проработки, не станет лишней. Он подчеркнул, что новая награда не должна дублировать или пересекаться с уже зарекомендовавшими себя премиями.

«Мне нравится эта идея», - заключил глава «Ленинки».

Ранее на совете по культуре при президенте России Захар Прилепин предложил создать альтернативу Нобелевской премии по литературе. Президент России Владимир Путин поддержал предложение и поручил Министерству иностранных дел проработать вопрос, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».