Генеральный директор РГБ поддержал идею о создании новой литературной премии
Генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда поддержал предложение писателя Захара Прилепина о создании новой международной литературной премии, которая не будет зависеть от политической конъюнктуры.
В беседе с ТАСС Дуда отметил, что в России уже существует немало литературных премий, однако ещё одна, при условии тщательной проработки, не станет лишней. Он подчеркнул, что новая награда не должна дублировать или пересекаться с уже зарекомендовавшими себя премиями.
«Мне нравится эта идея», - заключил глава «Ленинки».
Ранее на совете по культуре при президенте России Захар Прилепин предложил создать альтернативу Нобелевской премии по литературе. Президент России Владимир Путин поддержал предложение и поручил Министерству иностранных дел проработать вопрос, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
