Три человека пострадали при пожаре в трехэтажном жилом доме в Ярославле

По словам мэра, возгорание произошло ночью 29 марта в доме №61 по улице Стачек. Пострадавшие получили медицинскую помощь и в настоящее время находятся под наблюдением врачей.

Молчанов уточнил, что все жители дома были своевременно и благополучно эвакуированы.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, к 07:45 мск пожар был полностью ликвидирован. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.

Ранее три человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».