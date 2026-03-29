Три человека пострадали при пожаре в трехэтажном жилом доме в Ярославле
Три человека пострадали при пожаре в трёхэтажном многоквартирном доме в Красноперекопском районе Ярославля. Об этом сообщил глава города Артем Молчанов.
По словам мэра, возгорание произошло ночью 29 марта в доме №61 по улице Стачек. Пострадавшие получили медицинскую помощь и в настоящее время находятся под наблюдением врачей.
Молчанов уточнил, что все жители дома были своевременно и благополучно эвакуированы.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, к 07:45 мск пожар был полностью ликвидирован. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.
Ранее три человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
