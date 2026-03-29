Минобороны: За сутки силы ПВО сбили 345 дронов ВСУ
29 марта 202612:50
За минувшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 345 украинских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что в указанный период ПВО РФ также удалось сбить 13 авиационных бомб ВСУ.
Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Ковшаровка в Харьковской области, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
- Кадыров ввел в Чечне режим ЧС из-за ливней
- Михалков хочет, чтобы Путин посмотрел его новый спектакль «Без свидетелей»
- В Махачкале из подтопленных домов эвакуировали 250 человек
- МО: ВС РФ освободили Ковшаровку в Харьковской области
- Вице-мэре Челябинска Астахова отправили в СИЗО
- СМИ: На Украине начали готовить мобилизацию для женщин
- Участвовавший в пленении Паулюса ветеран Сталинградской битвы умер в Казахстане
- Роскачество: В РФ подделывают около 4% вин
- Дрозденко: В Ленинградской области из-за атаки БПЛА ВСУ загорелся порт Усть-Луга