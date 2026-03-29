Размер президентских грантов в области культуры и искусства увеличен на 4%

Уточняется, что размер грантов увеличен на 4%.

Ежегодно такие гранты получают 108 ведущих организаций культуры России. В их числе - музыкальные и театральные коллективы, а также творческие вузы, которые готовят специалистов в области музыкального, театрального, изобразительного и хореографического искусства, кинематографии, архитектуры и литературного творчества.

Согласно указу президента, с 2026 года общий объём бюджетных ассигнований на выплату грантов составит более 9,3 млрд рублей.

Ранее заслуженный юрист России Михаил Барщевский объяснил, что если частный театр хочет иметь дело с государственными деньгами, он должен отчитываться о том, на что потрачена субсидия, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».