Минобороны: Силы ПВО за 5 часов сбили 27 украинских БПЛА

Утром 29 марта российские силы ПВО за 5 часов уничтожили 27 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Минобороны: За сутки силы ПВО сбили 345 дронов ВСУ

В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 8:00 до 13:00 часов по Москве.

В Минобороны уточнили, что беспилотники были сбиты над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тульской, Смоленской, Ленинградской, Псковской областями, республикой Крым и Московским регионом.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки силы ПВО ликвидировали 345 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
