В КНДР испытали двигатель ракеты, способной достичь США

В Северной Корее успешно провели наземные испытания модернизированного твердотопливного ракетного двигателя большой тяги. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР объявила Южную Корею враждебным государством

По данным AP, лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями и оценил их как имеющие большое значение для вывода стратегических вооружений страны на качественно новый уровень в рамках пятилетнего плана развития обороны.

Новый двигатель, изготовленный с использованием углеродного композита, способен развивать максимальную тягу около 2500 килоньютонов. Это заметно превышает показатели аналогичного твердотопливного двигателя, который испытывался в сентябре прошлого года (1970 килоньютонов).

По данным северокорейских СМИ, такой двигатель может применяться в межконтинентальных баллистических ракетах, способных достигать материковой части США.

Ранее, выступая на первой сессии Верховного народного собрания 15-го созыва, Ким Чен Ын заявил, что КНДР никогда не откажется от статуса ядерной державы и продолжит укреплять свой оборонный потенциал, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыКим Чен ЫнКНДР

Горячие новости

Все новости

партнеры