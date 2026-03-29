В КНДР испытали двигатель ракеты, способной достичь США

По данным AP, лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями и оценил их как имеющие большое значение для вывода стратегических вооружений страны на качественно новый уровень в рамках пятилетнего плана развития обороны.

Новый двигатель, изготовленный с использованием углеродного композита, способен развивать максимальную тягу около 2500 килоньютонов. Это заметно превышает показатели аналогичного твердотопливного двигателя, который испытывался в сентябре прошлого года (1970 килоньютонов).

По данным северокорейских СМИ, такой двигатель может применяться в межконтинентальных баллистических ракетах, способных достигать материковой части США.

Ранее, выступая на первой сессии Верховного народного собрания 15-го созыва, Ким Чен Ын заявил, что КНДР никогда не откажется от статуса ядерной державы и продолжит укреплять свой оборонный потенциал, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».