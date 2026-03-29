Более 500 человек эвакуировали из подтопленного поселка Кундухово в Чечне

По данным властей, в результате продолжительных ливней и подъёма уровня реки Гумс пострадали 380 домовладений, в зоне бедствия оказались около двух тысяч человек. На территории района введён режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 29 марта все жители Кундухово были успешно вывезены из опасной зоны. Для них организовано временное размещение и необходимая помощь.

Сложная паводковая обстановка сохраняется и в соседнем Дагестане. Из-за аномальных осадков и селевых потоков в 12 районах республики перекрыто более 20 автомобильных дорог. В Махачкале введён режим чрезвычайной ситуации. Без электроснабжения остаются около 320 тысяч человек, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».