В ведомстве не сообщили точных данных о потерях подразделения «Омега», но указали, что за последние сутки в зоне ответственности группировки «Центр» Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 430 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, один пикап и пять артиллерийских орудий.

В МО РФ ранее сообщили, что ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома и месту ремонта западной техники, а общин потери ВСУ за сутки составили 1200 человек.