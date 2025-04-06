Минобороны: ВС РФ нанесли поражение украинскому спецназу «Омега» в ДНР
Подразделения группировки российских войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение отряду украинского спецназа «Омега» в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве не сообщили точных данных о потерях подразделения «Омега», но указали, что за последние сутки в зоне ответственности группировки «Центр» Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 430 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, один пикап и пять артиллерийских орудий.
В МО РФ ранее сообщили, что ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома и месту ремонта западной техники, а общин потери ВСУ за сутки составили 1200 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru