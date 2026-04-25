Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 42 украинских БПЛА
25 апреля 202614:33
Утром и днем 25 апреля российские силы ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 8:00 до 14:00 часов по Москве.
В Минобороны уточнили, что беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской областями, республикой Крым и акваторией Азовского моря.
Ранее в Минобороны рассказали, что в ночь на 25 апреля силы ПВО сбили 127 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
