Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 42 украинских БПЛА

Утром и днем 25 апреля российские силы ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 8:00 до 14:00 часов по Москве.

В Минобороны уточнили, что беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской областями, республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Ранее в Минобороны рассказали, что в ночь на 25 апреля силы ПВО сбили 127 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
