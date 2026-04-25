Путин подписал закон о бесплатном обучении вдов участников СВО
Супруги погибших участников специальной военной операции теперь имеют право бесплатно и без экзаменов поступать в вузы и колледжи. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ уже вступил в силу.
Согласно закону, льгота распространяется на вдов военнослужащих, погибших в ходе СВО, а также ополченцев Донбасса и участников других боевых действий за пределами России. Главное условие - женщина не должна вступать в новый брак после потери мужа.
Авторы законопроекта отметили, что такая мера поможет вдовам получить образование и успешнее адаптироваться на рынке труда после потери кормильца.
Аналогичная льгота уже действует для детей участников специальной военной операции. В некоторых вузах для них выделяется до 30% бюджетных мест. Точное количество квот для вдов и детей будет ежегодно определять правительство России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
