Путин подписал закон о бесплатном обучении вдов участников СВО

Согласно закону, льгота распространяется на вдов военнослужащих, погибших в ходе СВО, а также ополченцев Донбасса и участников других боевых действий за пределами России. Главное условие - женщина не должна вступать в новый брак после потери мужа.

Авторы законопроекта отметили, что такая мера поможет вдовам получить образование и успешнее адаптироваться на рынке труда после потери кормильца.

Аналогичная льгота уже действует для детей участников специальной военной операции. В некоторых вузах для них выделяется до 30% бюджетных мест. Точное количество квот для вдов и детей будет ежегодно определять правительство России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

