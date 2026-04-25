Гладков: Пять мирных жителей Белгородской области пострадали от ударов ВСУ

По словам Гладкова, атаки произошли в Новой Таволжанке, Волчьей Александровке, Грайвороне, хуторе Масычево и селе Гора-Подол. Среди пострадавших - женщины и мужчины, один из них получил тяжёлые ранения. Кроме того, в Белгороде дрон повредил объект инфраструктуры, из-за чего часть жителей осталась без электричества.

Ранее Гладков сообщал, что в результате массированной атаки беспилотников на Белгород пострадали два человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».






