Гладков: Пять мирных жителей Белгородской области пострадали от ударов ВСУ

Пять мирных жителей Белгородской области пострадали от ударов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Два человека ранены при атаке беспилотников на Белгород

По словам Гладкова, атаки произошли в Новой Таволжанке, Волчьей Александровке, Грайвороне, хуторе Масычево и селе Гора-Подол. Среди пострадавших - женщины и мужчины, один из них получил тяжёлые ранения. Кроме того, в Белгороде дрон повредил объект инфраструктуры, из-за чего часть жителей осталась без электричества.

Ранее Гладков сообщал, что в результате массированной атаки беспилотников на Белгород пострадали два человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
