По словам самого Сафонова, Жириновский ещё много лет назад говорил ему, что настоящий бойцовский характер можно выработать только в армии, и предсказывал, что опыт срочной службы обязательно пригодится в жизни.

Сейчас Александр Сафонов участвует в боях за Константиновку в Донецкой Народной Республике — один из ключевых укреплённых районов ВСУ. Он уже дослужился до командира отделения.

Боец отмечает, что на фронте Жириновского часто вспоминают и очень любят, особенно его точные предсказания и веру в победу России.

25 апреля Владимиру Жириновскому исполнилось бы 80 лет. Лидер ЛДПР скончался 6 апреля 2022 года. Знаменитое мемное видео из аптеки с фразой Жириновского «Сафонов, оплатить!» сняли еще в 2014 году, но стало популярным оно только спустя много лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».