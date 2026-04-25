Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 22 украинских БПЛА
25 апреля 202620:32
Днем и вечером 25 апреля российские силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 14:00 до 20:00 часов по Москве.
В Минобороны уточнили, что беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областями и республикой Крым.
Ранее в Минобороны сообщили, что днем 25 апреля силы ПВО сбили 42 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 22 украинских БПЛА
- Актёр из «Реальных пацанов» разбил автомобиль стоимостью 80 млн рублей
- Число подтопленных дворов на Кубани увеличилось до 236
- Трамп заявил, что отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан
- Минобороны Британии: Typhoon не сбивали российские БПЛА над Украиной
- СМИ: Базы США пострадали от ударов Ирана сильнее, чем заявляет Белый дом
- Пьяный пассажир спровоцировал наезд на бабушку-дворника в Улан-Удэ
- СМИ: Более 130 дворов подтопило на Кубани
- Пасечник: Три человека погибли, пять ранены в результате атак дронов ВСУ на ЛНР
- В РФ ввели полное госфинансирование отечественных мультфильмов