Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 22 украинских БПЛА

Днем и вечером 25 апреля российские силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 42 украинских БПЛА

В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 14:00 до 20:00 часов по Москве.

В Минобороны уточнили, что беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областями и республикой Крым.

Ранее в Минобороны сообщили, что днем 25 апреля силы ПВО сбили 42 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
