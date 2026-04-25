Трамп заявил, что отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан

По словам Трампа, он в одностороннем порядке принял решение отменить визит, когда представители уже готовились к отъезду. Президент заявил, что не видит смысла в 18-часовом перелёте для проведения переговоров, которые, по его мнению, ни к чему не приведут.

«У нас на руках все карты. Пусть Иран позвонит нам, когда захочет. Но больше никаких 18-часовых перелётов ради пустых разговоров», - сказал Трамп.

Переговоры между США и Ираном в Исламабаде были запланированы на 27 апреля, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».