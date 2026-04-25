СМИ: Базы США пострадали от ударов Ирана сильнее, чем заявляет Белый дом
Военные базы США на Ближнем Востоке пострадали от ответных ударов Ирана значительно сильнее, чем утверждает американская администрация. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, ущерб инфраструктуре и военному оборудованию оценивается в миллиарды долларов. Сильно разрушены ангары для самолётов, склады, взлётно-посадочные полосы и объекты спутниковой связи. В связи с этим администрация США закрыла частным спутниковым компаниям доступ к снимкам пострадавших объектов, что затрудняет независимую оценку масштаба разрушений.
Источники отмечают, что базы повреждены настолько серьёзно, что их дальнейшее присутствие в регионе создаёт больше уязвимостей, чем приносит пользы. Многие объекты практически непригодны для проживания личного состава.
Всего в регионе находится 19 военных объектов США - от Египта до Ирака и от северной Сирии до южного Омана. На них могут находиться до 50 тысяч американских военнослужащих.
Ранее Иран показал спутниковые снимки уничтоженного самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
- Минобороны Британии: Typhoon не сбивали российские БПЛА над Украиной
- СМИ: Базы США пострадали от ударов Ирана сильнее, чем заявляет Белый дом
- Пьяный пассажир спровоцировал наезд на бабушку-дворника в Улан-Удэ
- СМИ: Более 130 дворов подтопило на Кубани
- Пасечник: Три человека погибли, пять ранены в результате атак дронов ВСУ на ЛНР
- В РФ ввели полное госфинансирование отечественных мультфильмов
- Эксперт: Украина постоянно модернизирует дроны для увеличения дальности полёта
- Суд Махачкалы арестовал мужчину, напавшего с ножом на врачей
- Армия Мали взяла ситуацию под контроль после атак террористов
- Вдовы бойцов СВО, НДС, загранпаспорта: Путин подписал ряд законов