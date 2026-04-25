СМИ: Базы США пострадали от ударов Ирана сильнее, чем заявляет Белый дом

По данным издания, ущерб инфраструктуре и военному оборудованию оценивается в миллиарды долларов. Сильно разрушены ангары для самолётов, склады, взлётно-посадочные полосы и объекты спутниковой связи. В связи с этим администрация США закрыла частным спутниковым компаниям доступ к снимкам пострадавших объектов, что затрудняет независимую оценку масштаба разрушений.

Источники отмечают, что базы повреждены настолько серьёзно, что их дальнейшее присутствие в регионе создаёт больше уязвимостей, чем приносит пользы. Многие объекты практически непригодны для проживания личного состава.

Всего в регионе находится 19 военных объектов США - от Египта до Ирака и от северной Сирии до южного Омана. На них могут находиться до 50 тысяч американских военнослужащих.

Ранее Иран показал спутниковые снимки уничтоженного самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».