Число подтопленных дворов на Кубани увеличилось до 236

В Белореченском районе Краснодарского края число подтопленных придомовых территорий выросло до 236. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперштаба, подтопления зафиксированы в Белореченске, а также в Южненском, Пшехском, Родниковском и Дружненском сельских поселениях. Вода заходила в 48 частных домов и один многоквартирный. В 14 из них на данный момент продолжаются работы по откачке воды.

Угрозы для жизни и здоровья населения нет, пострадавших в результате подтоплений не зарегистрировано.

В конце марта в России затопило Северный Кавказ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

