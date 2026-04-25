Число подтопленных дворов на Кубани увеличилось до 236

По данным оперштаба, подтопления зафиксированы в Белореченске, а также в Южненском, Пшехском, Родниковском и Дружненском сельских поселениях. Вода заходила в 48 частных домов и один многоквартирный. В 14 из них на данный момент продолжаются работы по откачке воды.

Угрозы для жизни и здоровья населения нет, пострадавших в результате подтоплений не зарегистрировано.

В конце марта в России затопило Северный Кавказ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

