Актёр из «Реальных пацанов» разбил автомобиль стоимостью 80 млн рублей
Известный актёр Владимир Селиванов, прославившийся ролью Вована в сериале «Реальные пацаны», разбил автомобиль Aston Martin стоимостью 80 миллионов рублей. Об этом он сам рассказал изданию «СтарХит».
По словам 40-летнего актёра, инцидент произошёл в автосалоне. Селиванов пришёл выбирать новую машину, увидел Aston Martin и попросил разрешения посидеть за рулём. Сотрудники салона, узнав его, разрешили. Однако, заведя двигатель, актёр случайно сдал назад и врезался в стоявший неподалёку Mercedes.
Сначала, как признался Селиванов, он испытал шок. Сейчас вопрос решается со страховой компанией. Актёр выразил надежду, что ущерб покроет страховка, в противном случае ему, по его словам, придётся «пойти работать в этот салон на много лет», отложив актёрскую и певческую карьеру.
Ранее актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева призналась, что однажды чуть не стала жертвой телефонных мошенников, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
