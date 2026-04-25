Минобороны Британии: Typhoon не сбивали российские БПЛА над Украиной

Согласно заявлению британского оборонного ведомства, оба самолёта были подняты с авиабазы Борча в Румынии, но после патрулирования вернулись на базу, не вступая в бой с российскими БПЛА и не нарушая воздушное пространство Украины.

Изначально Министерство обороны Румынии сообщало, что британские пилоты имели разрешение на поражение беспилотников вблизи украинской границы, а после полёта в районе украинского города Рени были слышны взрывы и позднее обнаружены обломки дронов.

Однако позже румынское военное ведомство выпустило уточняющий пресс-релиз, в котором указало, что британские истребители действовали исключительно в пределах румынского воздушного пространства. В новом заявлении подчёркивается, что хотя пилоты имели разрешение на применение оружия, ни один беспилотник сбит не был, поскольку дроны не нарушали воздушное пространство Румынии.

