Минобороны Британии: Typhoon не сбивали российские БПЛА над Украиной

Министерство обороны Великобритании опровергло утверждение Румынии о том, что два британских истребителя Eurofighter Typhoon в субботу утром сбили российские беспилотники в небе над Украиной.

В Румынии беспилотник повредил пристройку дома и электрический столб

Согласно заявлению британского оборонного ведомства, оба самолёта были подняты с авиабазы Борча в Румынии, но после патрулирования вернулись на базу, не вступая в бой с российскими БПЛА и не нарушая воздушное пространство Украины.

Изначально Министерство обороны Румынии сообщало, что британские пилоты имели разрешение на поражение беспилотников вблизи украинской границы, а после полёта в районе украинского города Рени были слышны взрывы и позднее обнаружены обломки дронов.

Однако позже румынское военное ведомство выпустило уточняющий пресс-релиз, в котором указало, что британские истребители действовали исключительно в пределах румынского воздушного пространства. В новом заявлении подчёркивается, что хотя пилоты имели разрешение на применение оружия, ни один беспилотник сбит не был, поскольку дроны не нарушали воздушное пространство Румынии.

Ранее стало известно, что Киев потратит на покупку истребителей Gripen и Rafale более €50 миллиардов, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
