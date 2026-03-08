Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 152 дрона ВСУ
Российские средства ПВО за 6 часов уничтожили 152 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты с 8:00 до 14:00 мск 8 марта. Больше всего БПЛА самолетного типа - 103 - были сбиты над Брянской областью. Еще 13 - над Тульской областью. Кроме того, 5 дронов были ликвидированы над Калужской областью, 10 - над Белгородской, 4 - над Азовским морем. Три БПЛА были сбиты над Курской областью, по два – над Краснодарским краем, Крымом и Московским регионом, а один - над Орловской областью.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 8 марта силы ПВО сбили 72 дрона ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
