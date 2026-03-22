Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 74 украинских БПЛА
Утром 22 марта российские силы ПВО за 6 часов уничтожили 74 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 7:00 до 13:00 часов по Москве.
В Минобороны уточнили, что больше всего - 40 беспилотников - удалось сбить над Брянской областью, еще 19 - над Смоленской. В министерстве добавили, что 8 БПЛА были ликвидированы над Тульской областью, 4 - над Калужской, два - над Курской и один над Республикой Башкортостан.
Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки силы ПВО ликвидировали 244 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 74 украинских БПЛА
- Симоньян: Роман о Тигране Кеосаяне выйдет в годовщину его смерти
- МО: ПВО сбили 244 БПЛА ВСУ и 8 авиабомб
- МО: ВС РФ освободили Потаповку в Сумской области
- СМИ: Неизвестные дроны налетели на базу ВВС США в Луизиане
- В аэропорту «Шереметьево» совершил аварийную посадку борт «Аэрофлота»
- В Германии пожаловались на рост стоимости продуктов из-за конфликта в Иране
- В центре Москвы женщина упала с моста возле парка «Зарядье»
- В РФ самые высокие зарплаты зафиксировали в сфере управления пенсионными резервами
- СМИ: В результате атак Ирана по Израилю ранены свыше 200 человек