Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 74 украинских БПЛА

В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 7:00 до 13:00 часов по Москве.

В Минобороны уточнили, что больше всего - 40 беспилотников - удалось сбить над Брянской областью, еще 19 - над Смоленской. В министерстве добавили, что 8 БПЛА были ликвидированы над Тульской областью, 4 - над Калужской, два - над Курской и один над Республикой Башкортостан.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки силы ПВО ликвидировали 244 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

