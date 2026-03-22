Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 74 украинских БПЛА

Утром 22 марта российские силы ПВО за 6 часов уничтожили 74 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 7:00 до 13:00 часов по Москве.

В Минобороны уточнили, что больше всего - 40 беспилотников - удалось сбить над Брянской областью, еще 19 - над Смоленской. В министерстве добавили, что 8 БПЛА были ликвидированы над Тульской областью, 4 - над Калужской, два - над Курской и один над Республикой Башкортостан.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки силы ПВО ликвидировали 244 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
