Минобороны: Силы ПВО за 4 часа сбили 170 дронов ВСУ
Российские средства ПВО за 4 часа уничтожили 170 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты в период с 14:00 до 18:00 мск. Больше всего дронов - 73 - перехвачены над Брянской областью. Еще 27 сбиты над Краснодарским краем, 19 - над Тульской областью.
Кроме того, 11 беспилотников уничтожены над Белгородской областью, 10 - над Рязанской, 6 - над Курской, по 5 - над Азовским морем и Калужской областью. Также 4 дрона сбиты над Черным морем, по 3 - над Орловской областью, Крымом и Московским регионом (в том числе 2, летевших на Москву), еще 1 - над Липецкой областью.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за 6 часов сбили 152 дрона ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
