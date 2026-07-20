ФРГ не допустила россиян к участию в Европейских юношеских играх глухих

Германская ассоциация спорта глухих (DGSV) решила не допускать представителей России к участию в Европейских юношеских играх глухих. Об этом сообщило посольство России в Германии.

Соревнования пройдут в Ганновере в августе.

По данным дипмиссии, DGSV приняла соответствующее решение по согласованию с правительством ФРГ. Сообщая об этом в вышестоящую Европейскую организацию спорта глухих, объединение сослалось на то, что «народ Германии якобы не согласится с участием России в соревнованиях».

Ранее Международная федерация гребного спорта (World Rowing) отказалась от допуска российских спортсменов к турнирам с национальными флагом и гимном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

