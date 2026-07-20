Балицкий доложил Путину о контроле ВС РФ над трассой «Новороссия»

Армия России полностью контролирует энергетические объекты в Запорожской области и связывающую регион с Крымом трассу Р-280 «Новороссия» для защиты от украинских беспилотников. Об этом рассказал глава области Евгений Балицкий.

Губернатор встретился с президентом Владимиром Путиным.

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«Все энергетические объекты взяты под контроль. Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем», - цитирует Балицкого ТАСС.

Глава региона добавил, что применяемые для защиты от дронов средства все время совершенствуются. Вооруженные cилы России используют новые способы и новые средства.

Ранее Балицкий на фоне атак дронов ВСУ и многочисленных пожаров на полях с урожаем ввел в Запорожской области режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Он действует с 9 июля.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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