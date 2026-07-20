Балицкий доложил Путину о контроле ВС РФ над трассой «Новороссия»

«Все энергетические объекты взяты под контроль. Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем», - цитирует Балицкого ТАСС.

Глава региона добавил, что применяемые для защиты от дронов средства все время совершенствуются. Вооруженные cилы России используют новые способы и новые средства.

Ранее Балицкий на фоне атак дронов ВСУ и многочисленных пожаров на полях с урожаем ввел в Запорожской области режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Он действует с 9 июля.

