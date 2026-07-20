Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с коллегами из России и Китая Сергеем Лавровым и Ван И на мероприятии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Филиппинах. По информации Госдепартамента, господин Рубио будет находиться в Маниле 19-23 июля. Визит господина Лаврова продлится с 21 по 23 июля. Долгов отметил, что всё это время контакты между Москвой и Вашингтоном продолжались.

«Контакты с американцами продолжались на разных уровнях. Диалог шёл, но с трудом. Обсудить всегда есть что, вопрос в том, чтобы администрация президента США Дональда Трампа и её представители были готовы к адекватному учёту законных интересов России. Наша позиция в вопросе контактов с американцами не менялась ни на йоту — она хорошо известна. Это очень высокий уровень. Решения, которые могут быть приняты на этом уровне, могут реализоваться в случае наличия договорённости обеих сторон. Готовы ли американцы к этим решениям? Очевидно, что есть решения, которые могут принимать только главы государств. Мы готовы к диалогу и к нормализации отношений с Соединёнными Штатами. У наших стран есть масса вопросов, которые мы можем позитивно решать. Как говорится, было бы желание с той стороны. Две ведущие ядерные державы могут и должны обсуждать глобальные вопросы стабильности и безопасности. Наша позиция давно сформирована. Учёт наших интересов должен быть абсолютно понятным, чётким и адекватным», — сказал собеседник НСН.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова продолжать переговоры с США, которые стартовали в Анкоридже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

