В Кремле заявили, что будут приветствовать возможную встречу Лаврова и Рубио

Россия поддерживает возможную встречу министра иностранных дел страны Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Ранее глава американского Госдепартамента выразил готовность встретиться с Лавровым и с министром иностранных дел Китая Ван И на полях саммита АСЕАН, пишет RT.

«Если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать», - подчеркнул Песков.

Кроме того, представитель Кремля рассказал, что РФ и США осуществляют «скорее технические» контакты по линии министерств иностранных дел.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:МИД РФСШАСергей ЛавровДмитрий Песков

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