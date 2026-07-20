В Кремле заявили, что будут приветствовать возможную встречу Лаврова и Рубио

Ранее глава американского Госдепартамента выразил готовность встретиться с Лавровым и с министром иностранных дел Китая Ван И на полях саммита АСЕАН, пишет RT.

«Если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать», - подчеркнул Песков.

Кроме того, представитель Кремля рассказал, что РФ и США осуществляют «скорее технические» контакты по линии министерств иностранных дел.

