Рыбакам разрешат перегрузку улова в море без пограничников

Совет Федерации одобрил федеральный закон, который снимает избыточные административные барьеры для рыболовной отрасли — правительство России сможет определять случаи, при которых приёмка, перегрузка и выгрузка рыбной продукции в море могут осуществляться без обязательного присутствия сотрудника погранохраны. Об этом заявил НСН один из авторов закона, сенатор от Приморского края Александр Ролик.

Закон вступит в силу 1 сентября 2027 года.

«До сих пор рыбаки были обязаны в каждом случае обеспечивать присутствие сотрудника пограничной службы при перегрузке улова. Это создавало серьёзные практические трудности, особенно при перегрузке в открытом море. Закон устраняет эту избыточную нагрузку там, где реальные риски минимальны», — заявил сенатор.

Закон вносит изменения в три федеральных закона — о континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне и о рыболовстве. Согласно документу, контроль за приёмкой, перегрузкой, транспортировкой и выгрузкой уловов водных биоресурсов и рыбной продукции, произведённой из таких уловов, осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, однако правительство России определит исключения из этого правила, установив случаи, когда приёмка, выгрузка, перегрузка уловов и произведённой из них рыбопродукции будут проводиться без присутствия должностного лица органа охраны.

«Рыбопромысловый флот работает в сложных условиях открытого моря, в жёстких временных рамках. Каждое ожидание обходится рыбакам деньгами и временем», — подчеркнул Ролик.

Представленные в законе подходы позволяют избежать дублирования контрольных процедур, оптимизировать действующую систему приёмки, выгрузки, перегрузки уловов водных биологических ресурсов, повысить эффективность рыболовства за счёт экономии времени и бюджетных средств при прохождении контрольно-надзорных мероприятий.

Ранее Ролик рассказал НСН, что Северный морской путь установил исторический рекорд грузопотока — в 2025 году по СМП перевезено 37 миллионов тонн грузов, что в 10 раз больше, чем десять лет назад.

