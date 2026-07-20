В Запорожье ВСУ целенаправленно ударили по школе

Украинские военные целенаправленно атаковали общеобразовательную школу в поселке Приазовское Запорожской области. Об этом написал глава региона Евгений Балицкий в мессенджере «Макс».

«Повреждено остекление школы, выбиты двери, повреждены школьные автобусы и прилегающая территория», - указал губернатор.

Кроме того, получили повреждения расположенные поблизости дома.

Как отметил Балицкий, никто не пострадал.

Ранее пять дронов ВСУ атаковали школу в запорожском селе Водяное в Каменско-Днепровском муниципальном округе, обошлось без пострадавших.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШколаВСУЗапорожье

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