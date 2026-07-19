МО: Силы ПВО сбили за ночь 140 БПЛА ВСУ
Минувшей ночью 19 июля российские силы ПВО ликвидировали 140 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 20:00 по московскому времени 18 июля до 08:00 утра 19-го.
По данным МО, дроны ВСУ были сбиты над Белгородским, Брянским, Воронежским, Калужским, Курским, Ростовским и Московским регионами. Кроме того, БПЛА также были уничтожены над Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.
Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что получивших ранения при ударе дронов ВСУ по логистическому центру Wildberries в Тамбовской области десять человек доставят на лечение в федеральные медцентры и больницы Москвы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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