Минобороны РФ выделит 250 млн рублей на систему борьбы с утечками служебных документов

Как отмечает «Интрефакс», в октябре 2018 года Минобороны РФ объявляло тендер на 485 млн рублей на оснащение армии "средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России" к интернету. Часть средств при этом выделялась на использование программы "InfoWatch Traffic and Device Monitor" - систему, которая предотвращает утечку конфиденциальных данных с целью защиты бизнеса от действий злоумышленников внутри компаний.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН усомнился в реальности трат России на продукты интеллектуальной собственности.

