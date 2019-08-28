В «секретных» расходах России заподозрили коррупцию
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук заявил в эфире НСН изумился размеру суммы, потраченной на интеллектуальную собственность.
Траты России на вооружение и продукты интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что это составляет почти 5,3% от ВВП за соответствующий год. В предыдущие годы расходы росли, но в 2016-2017 остались на прежнем уровне. Данные за 2018 год пока не известны, но в ведомстве не исключают снижение секретных трат, так как наблюдают уменьшение «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал».
В эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков усомнился в таких расчетах (слушайте аудио).
«Какие пять триллионов рублей, если у нас на военный бюджет Минобороны выделялось максимум два на 2017 год? Если на вооружение не больше одного триллиона, то получается на закупку интеллектуальной собственности 3,85 триллионов. Не многовато ли, на закупку интеллектуальной собственности? В основном, это размеры коррупционной составляющей. Раскрывать такие данные, безусловно, нужно, потому что мое сугубо личное предположение, что закупки вооружения — менее 15-20% от этой суммы. Все остальное неизвестно что скрывается под словами “закупка интеллектуальной собственности”. На 5 триллионов рублей можно было закупить столько интеллектуальной собственности! Представьте себе, это в 5-7 раз больше, чем стоимость закупленного оружия для всей российской армии», — отметил военный аналитик.
Напомним, что Росстат не публикует содержание расходов России на вооружение и интеллектуальную собственность, но сами траты можно определить по остаточному принципу. В ведомстве объясняют отсутствие деталей секретностью сведений
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