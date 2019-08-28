В «секретных» расходах России заподозрили коррупцию

Траты России на вооружение и продукты интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что это составляет почти 5,3% от ВВП за соответствующий год. В предыдущие годы расходы росли, но в 2016-2017 остались на прежнем уровне. Данные за 2018 год пока не известны, но в ведомстве не исключают снижение секретных трат, так как наблюдают уменьшение «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал».

В эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков усомнился в таких расчетах (слушайте аудио).