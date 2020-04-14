Минобороны РФ рассказало об эпидемической ситуации в армии

При появлении подозрений на заболевание военнослужащих отправляют в медицинские учреждения, проведено уже 11 тысяч тестов, говорят в Минобороны. На фоне ситуации с коронавирусом во всех воинских частях проводят дезинфекцию транспорта, служебных и жилых помещений, ежедневно организуют профилактические мероприятия с личным составом, добавили в ведомстве.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник написала, что к 30 марта в российской армии официально подтвердились минимум три случая заражения коронавирусом. В материале утверждалось, что 133 военнослужащих изолированы и находятся под медицинским наблюдением после контактов с другими носителями вируса.

