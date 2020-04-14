Минобороны РФ рассказало об эпидемической ситуации в армии
В Министерстве обороны России заявило о стабильной и полностью контролируемой эпидемической ситуации в российской армии. Благодаря комплексу профилактических и диагностических мер уровень заболеваемости органов дыхания сейчас ниже среднесезонных показателей за последние пять лет, приводит ТАСС заявление военного ведомства.
При появлении подозрений на заболевание военнослужащих отправляют в медицинские учреждения, проведено уже 11 тысяч тестов, говорят в Минобороны. На фоне ситуации с коронавирусом во всех воинских частях проводят дезинфекцию транспорта, служебных и жилых помещений, ежедневно организуют профилактические мероприятия с личным составом, добавили в ведомстве.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник написала, что к 30 марта в российской армии официально подтвердились минимум три случая заражения коронавирусом. В материале утверждалось, что 133 военнослужащих изолированы и находятся под медицинским наблюдением после контактов с другими носителями вируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от покойника
- Минобороны РФ рассказало об эпидемической ситуации в армии
- Украинского генерал-майора обвинили в работе на ФСБ и подготовке терактов
- СМИ: Эксперты предсказали Петербургу рост числа заболевших до 120 тысяч
- Песков вновь рассказал о состоянии здоровья Путина