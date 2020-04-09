В ВСУ выявили ещё двух больных коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусом Covid-19 зафиксированы в Вооружённых силах Украины, сообщают украинские СМИ со ссылкой на командование медицинских сил ВСУ. По имеющимся данным, заболели военнослужащий Васильковского гарнизона в Киевской области, а также военнослужащий в одной из воинских частей Мелитополя.
Таким образом, число заболевших коронавирусом нового типа в ВСУ достигло семи. Всего на Украине 1892 случая заражения.
Как сообщает RT, 6 апреля скончалась работница одной из воинских частей Ивано-Франковской области, которую с 20 марта лечили от ОРЗ на дому, а с 27 марта перевели в больницу. Диагноз Covid-19 подтвердили уже после того, как женщина умерла.
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