В ВСУ выявили ещё двух больных коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусом Covid-19 зафиксированы в Вооружённых силах Украины, сообщают украинские СМИ со ссылкой на командование медицинских сил ВСУ. По имеющимся данным, заболели военнослужащий Васильковского гарнизона в Киевской области, а также военнослужащий в одной из воинских частей Мелитополя.

Таким образом, число заболевших коронавирусом нового типа в ВСУ достигло семи. Всего на Украине 1892 случая заражения.

Как сообщает RT, 6 апреля скончалась работница одной из воинских частей Ивано-Франковской области, которую с 20 марта лечили от ОРЗ на дому, а с 27 марта перевели в больницу. Диагноз Covid-19 подтвердили уже после того, как женщина умерла.

