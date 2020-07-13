Минобороны рассказало об испытаниях вакцины от коронавируса

Согласно сообщению Минобороны РФ, испытания вакцины от Covid-19 проводятся «в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией, без каких-либо попыток сокращения сроков исследования».

Также отмечается, что на 42-й день после вакцинации добровольцам необходимо вернуться в госпиталь для прохождения медицинского осмотра и оформления документов.

Для части россиян вакцинацию от коронавируса могут сделать обязательной

Эффективность и специфичность выработки иммунного ответа можно будет оценить только по результатам анализов. «Имеющиеся на сегодняшний день данные, полученные специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, свидетельствуют о формировании у добровольцев иммунного ответа на введение вакцины от Covid-19», - добавили в МО РФ.

Ранее НСН сообщала о том, что в России успешно завершены испытания первой в мире вакцины от коронавируса.



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ФОТО: pixabay.com
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