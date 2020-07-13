Минобороны рассказало об испытаниях вакцины от коронавируса

Эффективность и специфичность выработки иммунного ответа можно будет оценить только по результатам анализов. «Имеющиеся на сегодняшний день данные, полученные специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, свидетельствуют о формировании у добровольцев иммунного ответа на введение вакцины от Covid-19», - добавили в МО РФ.

Ранее НСН сообщала о том, что в России успешно завершены испытания первой в мире вакцины от коронавируса.





