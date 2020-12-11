Минобороны рассказало об информационной кампании против российской вакцины от COVID-19

Зарубежные страны и организации ведут информационную кампанию по дискредитации российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что Минобороны детально известно об объеме средств и ресурсов, которые используются из-за рубежа для «дискредитации в мире и в России отечественной вакцины».

Конашенков не привел конкретные примеры, но заявил, что социальные сети и русскоязычные интернет-ресурсы, финансируемые за счет зарубежных грантов, готовят якобы серию ложных публикаций с информацией об опасности вакцинирования препаратом российской разработки.