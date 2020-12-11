Минобороны рассказало об информационной кампании против российской вакцины от COVID-19
Зарубежные страны и организации ведут информационную кампанию по дискредитации российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Он отметил, что Минобороны детально известно об объеме средств и ресурсов, которые используются из-за рубежа для «дискредитации в мире и в России отечественной вакцины».
Конашенков не привел конкретные примеры, но заявил, что социальные сети и русскоязычные интернет-ресурсы, финансируемые за счет зарубежных грантов, готовят якобы серию ложных публикаций с информацией об опасности вакцинирования препаратом российской разработки.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Результаты клинических исследований указывают на эффективность препарата в 95% случаев. С 9 сентября 40 тысяч добровольцев участвуют в пострегистрационных клинических испытаниях вакцины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru