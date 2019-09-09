Минобороны рассекретило документы, обосновывающие пакт Молотова-Риббентропа

Минобороны рассекретило документы о военной и политической обстановке накануне Второй мировой войны. В них в частности говорится, что Советский Союз был вынужден пойти на подписание договора о ненападении с Германией («пакт Молотова — Риббентропа») для обеспечения своей безопасности на западных рубежах, отмечает Ura.ru.

В документах говорится, что в 1939 году объединенные силы Польши и Германии превосходили силы Красной армии на западной границе СССР. Польша способствовала срыву попыток советского руководства создать антигитлеровский блок совместно с Францией и Великобританией, передает RT. Москва расценивала внешнюю политику Варшавы как агрессивную.

В Минобороны подчеркнули, что публикация ранее засекреченных документов – это «продолжение деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды», передает РЕН ТВ. Документы опубликованы в год 80-летия заключения договора между Германией и СССР о ненападении. Он был подписан 23 августа 1939 года наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом и позднее получил название пакт Молотова-Риббентропа.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу.

Ранее старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в эфире НСН рассказал, что стоит за решением Польши не приглашать Россию на мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны.







