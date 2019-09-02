Польшу следует указывать во всех учебниках как главного виновника Второй мировой и Великой Отечественной войны. Так предлагает реагировать России на позицию Варшаву за ее позицию относительно Второй мировой войны и роли СССР в ней лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

По мнению политика, именно Польша, возглавляемая Юзефом Пилсудским, была одним из первых союзников в 1930-е годы для Адольфа Гитлера. Как уточнил Жириновский, Европа «вскормила Гитлера против СССР» после пакта Пилсудского в 1934 году и Мюнхенского сговора в 1938 году.

Зaместитель министрa инострaнных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк пояснил в и нтервью местной радиостанции, почему не пригласили Россию на торжества, посвящённые началу Второй мировой войны.

«Мы хотим отметить эту дaту в духе исторической прaвды. Россия, что подтверждaется в последние дни, в этом не зaинтересовaнa», — уточнил Шинковский.

В Кремле посчитали, что любые торжества, которые будут проходить без нашей страны, являются неполноценными. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

А глава Российского исторического общества, директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Москва не собирается «зеркально» реагировать на действия поляков.