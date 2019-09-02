Память короткая! Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Эксперты НСН объясняют, что стоит за решением Польши не приглашать Россию на мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны.
Польшу следует указывать во всех учебниках как главного виновника Второй мировой и Великой Отечественной войны. Так предлагает реагировать России на позицию Варшаву за ее позицию относительно Второй мировой войны и роли СССР в ней лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
По мнению политика, именно Польша, возглавляемая Юзефом Пилсудским, была одним из первых союзников в 1930-е годы для Адольфа Гитлера. Как уточнил Жириновский, Европа «вскормила Гитлера против СССР» после пакта Пилсудского в 1934 году и Мюнхенского сговора в 1938 году.
Зaместитель министрa инострaнных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк пояснил в и нтервью местной радиостанции, почему не пригласили Россию на торжества, посвящённые началу Второй мировой войны.
«Мы хотим отметить эту дaту в духе исторической прaвды. Россия, что подтверждaется в последние дни, в этом не зaинтересовaнa», — уточнил Шинковский.
В Кремле посчитали, что любые торжества, которые будут проходить без нашей страны, являются неполноценными. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
А глава Российского исторического общества, директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Москва не собирается «зеркально» реагировать на действия поляков.
В интервью «Интерфаксу» он заявил, что «Россия - не Польша. И российское руководство никогда не станет спекулировать на священной памяти погибших во Второй мировой войне, российский народ «хранит память о каждом, кто сражался с нашим общим врагом».
Cтарший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в эфире НСН заявил, что в поведении Польши нет ничего необычного, но России неприглашение нужно расценивать как добро.
«Отсутствие приглашения России в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны не должно нас удивлять. Мы, в какой-то мере, даже должны радоваться тому, что нас не пригласили. Это не переписывание истории. Это разные взгляды на одни и те же исторические события. Иначе нашей делегации пришлось бы выслушивать ряд высказываний, более того, требований, чтобы Москва признала свою ответственность наравне с Германией за развязывание Второй мировой войны. В чем логика? В том, что война началась через неделю после подписания пакта Молотова – Риббентропа (последнее из соглашений о ненападении перед началом войны, подписанное 23 августа 1939 года главами ведомств по иностранным делам Германии и СССР – прим. НСН). На это наслаивается еще катынская история (массовые убийства польских граждан, в основном пленных офицеров польской армии, весной 1940 года в Катынском лесу Смоленской области, а также лагерях НКВД СССР – прим. НСН). Поляки еще с 90-х годов требуют признать катынское преступление геноцидом и реабилитировать всех жертв репрессий. Поляки сами избавили нас от необходимости это все выслушивать», - отметил эксперт.
Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны проходят в Польше 1 сентября. На них Польша не пригласила делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Новости за ночь: ПФР предлагает изменить механизм выплат накопительной пенсии
- В США предупредили об угрозе мировому интернету из-за протестов в Гонконге
- Геронтолог предложил выходить на пенсию по биологическому возрасту
- МАКС-2019 побил 10-летний рекорд посещаемости
- «Рособоронэкспорт» анонсировал миллиардные контракты по итогам МАКС-2019