Минобороны: ПВО за день сбило 17 украинских БПЛА над 4 регионами РФ

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены с 8.00 до 19.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

В Минобороны уточнили, что 13 дронов были сбиты над территорией Белгородской области, два - над Орловской областью и еще по одному - над Курской и Брянской областями.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 18 января силы ПВО сбили 63 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





