Минобороны: ПВО за день сбило 17 украинских БПЛА над 4 регионами РФ
18 января 202619:47
Днем 18 января российские силы ПВО сбили 17 беспилотников ВСУ над 4 регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены с 8.00 до 19.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
В Минобороны уточнили, что 13 дронов были сбиты над территорией Белгородской области, два - над Орловской областью и еще по одному - над Курской и Брянской областями.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 18 января силы ПВО сбили 63 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ПВО за день сбило 17 украинских БПЛА над 4 регионами РФ
- Взыскание долгов за ЖКХ планируют перевести «в цифру» в 2028 году
- Житель США нашел алмаз весом более 2 карат благодаря детям
- Французский политик призвал к переговорам с Россией
- В Омской области трактор вместе с водителем провалился под лёд реки Иртыш
- В Татарстане крановщица выжила после падения из кабины рухнувшего крана
- Юрист: Затягивание выселения грозит Долиной репутационными потерями
- «Блеклая картинка» и нейросеть: Пиратский «Аватар-3» разочаровал россиян
- Никитин: Создание ВСМ Москва-Владивосток не планируется
- СМИ: Немецких военных срочно отозвали из Гренландии без объяснения причин
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru