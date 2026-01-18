Минобороны: ПВО за ночь сбили 63 дрона ВСУ
Минувшей ночью российские силы ПВО ликвидировали 63 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 23:00 17 января до 07:00 часов по Москве 18 января.
По данным МО, 23 дрона ВСУ удалось уничтожить над Белгородской областью, 13 — над Брянской, по шесть — над Ростовской областью и Северной Осетией. В министерстве добавили, что еще по четыре БПЛА были сбиты над Астраханским и Волгоградским регионами, два — над Курским, а также по одному — над Воронежской и Рязанской областями, Ставропольским краем, Крымом и Азовским морем.
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в Беслане в результате атаки беспилотников ВСУ пострадал один человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
