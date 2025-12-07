Минобороны: ПВО за 5 часов сбило 5 украинских БПЛА над тремя регионами РФ

Утром 7 декабря российские силы ПВО сбили 5 беспилотников ВСУ над тремя регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

МО: За ночь ПВО сбили 77 дронов ВСУ

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены с 8.00 до 13.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

В Минобороны уточнили, что по два дрона были сбиты над территорией Белгородской и Тульской областей и еще один - над Орловской областью.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 7 декабря российские силы ПВО уничтожили 77 беспилотников ВСУ над семью регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиСпецоперацияУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры