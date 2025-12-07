Минобороны: ПВО за 5 часов сбило 11 украинских БПЛА над двумя регионами РФ

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены с 13.00 до 18.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

В Минобороны уточнили, что семь дронов были сбиты над территорией Курской области и еще четыре - над Белгородской областью.

Ранее в Минобороны сообщили, что утром 7 декабря российские силы ПВО сбили 5 беспилотников ВСУ над тремя регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».