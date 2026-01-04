Минобороны: ПВО за 3 часа сбило 11 украинских БПЛА над 3 регионами РФ

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены с 10.00 до 13.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

В Минобороны уточнили, что восемь дронов были сбиты над территорией Белгородской области, два - над Курской областью и один - над Рязанской.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 4 января силы ПВО сбили 90 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

