Минобороны: ПВО за 3 часа сбило 11 украинских БПЛА над 3 регионами РФ
4 января 202613:54
Днем 4 января российские силы ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ над 3 регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены с 10.00 до 13.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
В Минобороны уточнили, что восемь дронов были сбиты над территорией Белгородской области, два - над Курской областью и один - над Рязанской.
Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 4 января силы ПВО сбили 90 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
